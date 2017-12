Petrobras vai fazer parceria importante na Bacia de Campos, diz Parente

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse nesta quinta-feira, 14, que será anunciada, “muito em breve”, uma “importante” parceria na Bacia de Campos. Sem dar detalhes, Parente se limitou a comentar que o acordo permitirá que a Bacia, que comemorou 40 anos de produção comercial em 2017, siga produzindo “por mais 40 anos”. Esclareceu também que a parceria não está relacionada à firmada com a Exxon, anunciada nesta quinta à tarde.

Parente recebeu nesta noite o título de Eminente Engenheiro do Ano 2017 pelo Instituto de Engenharia.

Sobre a parceria com a Exxon, o executivo avaliou que será uma oportunidade de promover “grande troca de conhecimento e experiência e avaliar, inclusive, a possibilidade de a Petrobras se associar à empresa em ativos fora do País. “Tem um potencial grande dessa parceria, assim como o de outras parcerias estratégicas, com a Total, a CNPC, a Statoil”, disse a jornalistas após o evento.

Parente informou ainda que não há prazo para anunciar o detalhamento da nova metodologia de reajuste de GLP e diesel. “Não está decidido ainda. O que nós falamos é que resolvemos reavaliar porque chegamos à conclusão de que estava sendo transmitida aos preços internos uma volatilidade não esperada, agravada pelo fato de que estamos no inverno. Pretendemos anunciar o mais cedo possível, mas não há prazo para isso”.

Questionado sobre o plano de desinvestimento da Petrobras, o executivo afirmou que não há decisão ainda sobre a realização de novos IPOs.