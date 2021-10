Petrobras tem lucro de R$31,14 bi no 3º tri com efeitos não recorrentes

Por Marta Nogueira e Roberto Samora

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras teve lucro líquido de 31,14 bilhões de reais no terceiro trimestre, contra prejuízo líquido de 1,55 bilhão de reais no mesmo período do ano passado, beneficiado por itens não recorrentes, informou a companhia em seu balanço financeiro nesta quinta-feira.

O valor superou com folga estimativa de analistas feita pela Refinitiv, que previa lucro líquido de 20 bilhões de reais.

Dentre os principais impactos, a Petrobras destacou reversão de baixa contábil devido à revisão da curva de Brent de curto prazo e o ganho com o recebimento pelo acordo de coparticipação referente ao excedente da Cessão Onerosa do campo de Búzios, disse a empresa.

O resultado também foi beneficiado com os efeitos da não incidência do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) sobre os valores correspondentes à taxa básica de juros Selic aplicada a indébitos tributários, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido teria sido de 17,4 bilhões de reais, informou a companhia.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 60,74 bilhões de reais entre julho e setembro, alta de 81,7% na comparação anual.

A receita liquida da companhia alcançou no terceiro trimestre 121,6 bilhões de reais, alta de 71,9% na comparação com um ano antes a avanço de 9,8% versus o trimestre anterior, devido principalmente à valorização do Brent, ao aumento dos volumes e preços de derivados no mercado interno e à maior receita de gás natural e energia elétrica.

A dívida bruta da petroleira estatal atingiu 59,6 bilhões de dólares, ante 63,7 bilhões de dólares no trimestre anterior, atingindo então a meta de 60 bilhões de dólares, prevista anteriormente para o fim de 2022.

A relação dívida bruta/Ebitda ajustado diminuiu significativamente, passando de 1,78 vez em 30 de junho para 1,45 vez em 30 de setembro.

(Por Marta Nogueira)

