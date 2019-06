Petrobras tem estudos preliminares para termelétrica no Comperj

A Petrobras afirmou que dentre as opções de negócio dentro do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), uma delas seria o desenvolvimento de um projeto termelétrico. O posicionamento vem em resposta a ofício da B3 e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícias do jornal O Globo.

A estatal esclarece que os estudos são preliminares e que não há decisão sobre o tema.

Ainda conforme a nota em resposta ao ofício, a Petrobras diz que a iniciativa não altera o projeto de construção de uma Unidade de Processamento de Gás Natural, nem o acordo celebrado com a chinesa CNPC para a viabilidade de conclusão da refinaria no Comperj.