Petrobras tem aval da ANP para retomar produção de mais 9 instalações no Polo Bahia Terra

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 19:41 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar a produção de mais nove instalações no Polo Bahia Terra, informou a petrolífera em comunicado nesta sexta-feira.

Agora, das 38 instalações totais, 26 já foram liberadas para operação, o que possibilitará o restabelecimento de cerca de 66% da produção total do polo, acrescentou a companhia.

O Polo Bahia Terra teve a operação paralisada por determinação da ANP no final do ano passado devido a questões de segurança. As autorizações de retomada começaram no final de março.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias