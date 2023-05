Petrobras tem aval da ANP para retomar produção de mais 6 instalações no Polo Bahia Terra

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 21:08 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras recebeu autorizações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para retomar produção de mais seis instalações no Polo Bahia Terra, segundo comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira.

Com isso, e incluindo outras instalações que já receberam aval semelhante, a empresa poderá restabelecer aproximadamente 43% da produção total do polo.

O Polo Bahia Terra teve a operação paralisada por determinação da ANP no final do ano passado devido a questões de segurança. As autorizações de retomada começaram no final de março.

As novas instalações autorizadas estão localizadas nos campos de Taquipe, Buracica, Fazenda Alvorada, Rio do Bu e Cidade de Entre Rios, segundo a Petrobras.

(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias