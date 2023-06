Petrobras também reduz preço do gás de cozinha, em 3,9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 13:10 Compartilhe

Depois de reduzir o preço da gasolina em 5,3%, a Petrobras informou que também vai diminuir o preço do gás de cozinha, produto em parte importado, em 3,9%, ou R$ 0,10 por quilo de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Com isso, o preço médio de venda para as distribuidoras passa de R$ 2,5356 para R$ 2,4356 por quilo, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilos.

No último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de 13 quilos era comercializado em média a R$ 103 ao consumidor.

“Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no ponto de venda é afetado também por outros fatores como impostos e margens de lucro da distribuição e da revenda”, explicou a Petrobras em nota.

Assim como no caso da gasolina, a estatal alegou como objetivo principal da redução a manutenção da competitividade dos preços frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes (outras refinarias no Brasil e importação).

Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), o GLP é negociado nas refinarias brasileiras a um preço maior do que no mercado internacional. No fechamento de quinta-feira, 29, essa diferença era de 42%.

