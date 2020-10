Petrobras seleciona startups para soluções tecnológicas a desafios de setor

A Petrobras seleciona nesta quinta-feira, 22, e na sexta-feira, 23, candidatas a startups para dividir verba de R$ 10 milhões para que apresentem soluções a desafios tecnológicos enfrentados pela indústria de petróleo e gás. Em parceria com o Sebrae, a empresa identificou 54 desafios de nove diferentes áreas – robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, tecnologias digitais, redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção e tratamento de água.

A apresentação das startups para a banca avaliadora, formada por executivos da Petrobras, será realizada virtualmente. Os projetos vencedores poderão ser viabilizados de fato, com a implantação de testes em campo, por meio de um lote piloto ou serviço pioneiro.

“Como parte do desenvolvimento do ecossistema de inovação, estamos nos conectando com startups para acelerar a inovação dentro da Petrobras, buscando ideias criativas que possam contribuir para o alcance de soluções que gerem valor para a companhia”, afirma o diretor de Transformação Digital e Inovação da Petrobras, Nicolás Simone, segundo comunicado divulgado pela empresa.

As startups selecionadas na primeira etapa do edital, em julho, receberam, durante dois meses, mentoria de especialistas da companhia e do Sebrae para que aprimorassem o plano de trabalho e os modelos de negócio. As candidatas também receberam assessoria e treinamento para a atual fase de seleção, na qual serão definidas as vitoriosas. A previsão é de que a lista das vencedoras seja divulgada no próximo dia 30.

