Petrobras seleciona startups para o desenvolvimento de soluções tecnológicas

A Petrobras selecionou 18 startups em seu programa ‘Petrobras Conexões para Inovação – Módulo Startups’, desenvolvido em parceria com o Sebrae. As empresas selecionadas vão receber, no total, R$ 10 milhões, que devem ser usados no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a companhia, nas áreas de robótica, eficiência energética, corrosão, tecnologias digitais, redução de carbono, modelagem geológica e tecnologias de inspeção.

“Estamos abertos às ideias inovadoras capazes de gerar valor para o nosso negócio e oferecer soluções ágeis para as demandas do setor”, afirma o diretor de Transformação Digital e Inovação da companhia, Nicolás Simone.

A seleção teve 363 startups inscritas, 100 a mais do que a anterior. Trinta empresas selecionadas na primeira fase, em julho, receberam suporte da Petrobras e do Sebrae para refinarem suas propostas e os seus modelos de negócios.

Nos dias 22 e 23, foi realizada a última etapa da seleção. Por meio de pitches, apresentações curtas e virtuais devido à pandemia, as startups mostraram seus produtos e serviços inovadores para uma banca de executivos da companhia.

As startups contarão com a assessoria da Petrobras e do Sebrae para que suas soluções tenham os benefícios comprovados e modelos de negócios que garantam a geração de valor no curto prazo e inserção competitiva no mercado. Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras buscará viabilizar a continuidade do seu desenvolvimento, com a implantação e testes em campo de um lote piloto ou serviço pioneiro.

