Petrobras seguirá produzindo petróleo porque sociedade continuará usando, diz diretor

A Petrobras vai continuar produzindo petróleo porque a sociedade continuará usando, se não como combustível, na indústria petroquímica e outras aplicações nobres, afirmou nesta quarta-feira, 4, Sérgio Caetano, diretor executivo financeiro e de relacionamento da petroleira. “A transição é um curso sem retorno.”

O executivo afirmou que a Petrobras tem um dos petróleos com menor pegada de carbono do mundo e citou que o investimento em descarbonização da companhia é da ordem de US$ 4,4 bilhões.

Em projetos offshore, comentou, o investimento alcançará 15% do capex. Caetano também apontou que a Petrobras é o maior produtor e consumidor de hidrogênio da América Latina. Ao mesmo tempo, as refinarias estão batendo recordes sucessivos de eficiência energética, contou.

O executivo participou do Siga – Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar, no centro de convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, na região central do Rio.

