Petrobras segue investindo em diesel coprocessado apesar de veto em mandato de biodiesel

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras seguirá investindo na produção de diesel coprocessado com óleo vegetal, independentemente de inclusão ou não em mandato de mistura obrigatória de biodiesel no diesel comum vendido nos postos, afirmou nesta quarta-feira o diretor executivo de Comercialização e Logística, Claudio Mastella.

Uma autorização que abriu caminho para que o novo produto da petroleira fosse incluído no programa chegou a ser concedida pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). No entanto, um despacho do presidente Jair Bolsonaro publicado na última sexta-feira vetou.

“Esperamos que o mandato seja flexibilizado, que é o caminho natural”, disse o diretor, ao participar de evento da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

(Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)

