Petrobras: RPBC registra recorde de produção e diesel S-10 no 2º trimestre

15/07/2024 - 16:04

A Refinaria Presidente Bernardes, a RPBC do sistema Petrobras, localizada em Cubatão (SP), registrou recorde de produção de diesel S-10 no segundo trimestre deste ano. No período, segundo a Petrobras, foram produzidos 990 mil metros cúbicos do derivado, superando os 966 mil m³ produzidos no terceiro trimestre de 2023 e, também, o volume do mesmo período de 2023.

A estatal informou, em nota, que para acompanhar esse aumento de produção, foram realizadas uma série de “iniciativas de logística” junto a Transpetro, o que aperfeiçoou e melhorou o escoamento do produto pelo Terminal de Santos. Ao todo, foram movimentados 386,3 mil m³ no segundo trimestre, maior volume desde 2018. Entre as ações, a Petrobras ampliou o tamanho dos lotes para cargas de diesel S-10 em navios.

Em nota, a Petrobras atribui o aumento da produção à “alta confiabilidade da planta industrial da refinaria e ao sistema logístico de escoamento da produção”, que permitiu à unidade trabalhar com cargas mais elevadas e mais eficiência.

No documento, o diretor de processos industriais e produtos da Petrobras, William França, diz que o recorde na RPBC atesta o empenho da companhia em investir no refino e atender compromissos comerciais com confiabilidade, além de sua disponibilidade operacional. O diretor de comercialização e logística, Claudio Schlosser, escreveu que a estratégia traz ganhos para a estatal, ressaltando a importância de utilizar a margem disponível de escoamento para levar ao mercado os maiores volumes possíveis.