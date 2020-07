Petrobras: Replan bate novo recorde mensal de produção de óleo combustível

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 8, que a Refinaria de Paulínia (Replan), no interior do Estado de São Paulo, bateu novamente recorde mensal de produção de Bunker 2020, óleo combustível com baixo teor de enxofre. Em junho, foram produzidos 148 mil m?, 20% a mais que o teto anterior de maio, de 123 mil m?.

A companhia lembra que desde o começo do ano, todo combustível para navios comercializados no Brasil e em mais 170 países deve possuir teor de 0,5% de enxofre.

Também em junho, a Petrobras retomou as operações de uma unidade de destilação e outra de craqueamento catalítico, para atender a demanda crescente por derivados de petróleo. Com as retomadas, a refinaria volta a ter capacidade de processar 69 mil m? de petróleo por dia, a maior de todo o parque de refino da companhia.

