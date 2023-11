Petrobras renova parceria com instituto europeu visando CCUS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 21:18 Para compartilhar:

A Petrobras informou na noite desta quinta-feira, 16, a renovação de parceria com o Sintef – Energy Research, braço voltado à energia da Fundação para Pesquisa Técnica e Industrial, a maior organização de pesquisa independente da Europa, localizada na Noruega. A carta de intenções assinada ontem pela estatal e pelo instituto aponta como objetivo principal o estudo aprofundado da cadeia de valor de tecnologias de captura e uso de carbono, as chamadas CCUS e CCS.

Segundo o presidente da Petrobras, o encontro foi positivo e a reaproximação das partes, que já atuaram juntas na última década, deve acontecer “em breve”, por meio da formação de um grupo de pesquisadores da Petrobras, ISI-Senai e Sintef. O grupo vai participar de projetos já em desenvolvimento e propor novos projetos de interesse da empresa.

O Sintef já atua em parceria com grandes empresas do setor, como Equinor e Aker, e tem linhas de pesquisa e projetos voltados para eólica offshore, produção de hidrogênio azul e verde, amônia verde e captura e armazenamento de carbono. Do lado da Petrobras, reforça o comunicado, há o Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello, o Cenpes, que será o responsável por desenvolver estudos em conjunto com o Sintef.

Mais especificamente, a Petrobras formalizou interesse em fazer parte do projeto “gigaCCS”, liderado pelo Sintef e que tem por objetivo desenvolver e acelerar tecnologias de captura e sequestro de carbono, adicionando valor e reduzindo riscos da indústria e para a sociedade.

Missão aos países nórdicos

Essa semana, o presidente da Petrobras lidera uma missão a países europeus. Além da Noruega, a viagem também inclui agendas na Dinamarca e Holanda. Hoje, Prates visitou a Agência de Energia da Dinamarca e, segundo a Petrobras, discutiu ambiente regulatório, perspectivas do mercado, além da reestruturação do setor de energias renováveis no país.

No fim da missão, na segunda-feira, 20, o diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Cláudio Schlosser, visita o escritório da Petrobras na Holanda e o Porto de Rotterdam para reuniões e oportunidades de negócio, informou a estatal em nota. A missão técnica envolve visitas a empresas locais parceiras e fornecedoras. As agendas serão acompanhadas pelos embaixadores brasileiros na Noruega, Dinamarca e Holanda.

