Petrobras remarca reunião com a FUP para falar sobre aumento do trabalho presencial

A Petrobras remarcou para a sexta-feira, 7, reunião com a Federação Única dos Petroleiros (FUP) sobre a alteração da escala do trabalho presencial na empresa, de dois para três dias. A mudança foi objeto de votação em assembleias da categoria, que entrou em estado de greve em protesto contra a decisão unilateral da estatal.

“Manter a mobilização da categoria é fundamental, para que possamos conquistar avanços nas negociações e garantir regras coletivas justas para o teletrabalho, sem retrocessos”, disse em nota a diretora da FUP Cibele Vieira.

A Petrobras havia agendado a reunião para o último dia 30, mas suspendeu algumas horas antes alegando transtornos gerados por ato dos petroleiros na porta do Edisen (Edifício Senado) – atual sede da empresa, no Centro do Rio, onde ocorreria a reunião.

“O movimento sindical petroleiro defende que as regras do teletrabalho sejam estabelecidas por meio de negociações coletivas com os sindicatos, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que haja um diálogo aberto sobre as condições de trabalho, inclusive com a inclusão do tema como cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)”, informou a entidade sindical.