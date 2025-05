Petrobras registra lucro líquido de R$ 35,2 bi no 1º trimestre, alta de 48,6% em um ano

A Petrobras fechou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 35,2 bilhões, 48,6% a mais do que há um ano, e reverteu o prejuízo de R$ 17,044 bilhões do trimestre imediatamente anterior, segundo informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 12.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 1,7% contra o primeiro trimestre do ano passado e avanço de 49,1% em relação ao quarto trimestre de 2024, para R$ 61 bilhões.

A receita de vendas no período subiu 4,6%, para R$ 123,1 bilhões, frente ao primeiro trimestre de 2024, e 1,5% em relação ao último trimestre do ano anterior.

A dívida líquida da empresa subiu para US$ 56 bilhões, alta de 7,3% contra o visto no fim de 2024 e 28,4% maior do que no mesmo período do ano passado.