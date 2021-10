Petrobras registra lucro de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre

A Petrobras reportou nesta quinta-feira um lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro trimestre de 2021, o que representa uma recuperação significativa em relação ao prejuízo de R$ 1,5 bilhão registrado no mesmo período de 2020.

Esse foi o quarto trimestre positivo para a empresa, após as perdas registradas nos três primeiros trimestres de 2020 devido à pandemia. O resultado do terceiro trimestre foi impulsionado principalmente pelo aumento do preço internacional do petróleo bruto e das vendas de combustíveis no país, com destaque para a gasolina, o diesel e o querosene de aviação, informou a empresa.

“Atingimos nossa meta de endividamento muito antes do planejado e estamos dividindo parte das riquezas geradas com a sociedade e nossos acionistas, através de impostos, dividendos, criação de empregos e investimentos”, disse o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

O Ebitda ajustado (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 60,7 bilhões no terceiro trimestre. A empresa se beneficiou do aumento do preço do barril do Brent, que foi negociado a uma média de 73,47 dólares no terceiro trimestre, 70,9% mais caro do que no mesmo período do ano passado.

Os resultados positivos surgem em meio a novas críticas do presidente Jair Bolsonaro à política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional.

