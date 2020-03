A Petrobras informou nesta quinta-feira, 26, que reduziu o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 5%, acumulando no ano queda de 12,5%. Foi o terceiro reajuste do combustível no mês de março.

A empresa vinha praticando um valor para o GLP acima do mercado internacional, segundo analistas.

O último ajuste, anunciado em 19 de março, também havia sido de 5%.