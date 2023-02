Petrobras reduz diesel em quase 9% nas refinarias

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 12:59 Compartilhe





Por Gabriel Araujo e Marta Nogueira

(Reuters) -A Petrobras reduzirá o preço médio do diesel vendido às distribuidoras em 8,89%, a partir de quarta-feira, após um recuo das cotações do petróleo na última semana ter deixado os valores da petroleira acima dos mercados internacionais.

Com o ajuste, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de 4,50 reais para 4,10 reais por litro, uma redução de 0,40 real por litro, informou a companhia, no primeiro ajuste do combustível fóssil após o novo presidente Jean Paul Prates tomar posse no mês passado.





“Essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, disse a companhia.

O repasse de ajustes da Petrobras aos clientes finais, nas bombas, não é imediato e depende de uma série de questões, como margens de distribuição e revenda, impostos e mistura de biocombustíveis.

(Por Gabriel Araujo e Marta Nogueira; edição de Roberto Samora)





