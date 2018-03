Petrobras: recursos com IPO da BR de R$ 4,9 bi foram para dívida e financiamento

A Petrobras informou que os recursos proporcionados pelo IPO da BR Distribuidora, que somaram R$ 4,906 bilhões, foram destinados ao cumprimento do serviço da dívida e financiamento dos investimentos nas áreas de negócio. Até a semana passada, havia expectativa entre gestores de fundos de que esse capital impulsionaria o lucro da companhia no ano, eventualmente possibilitando o pagamento de dividendos.

O mesmo destino foi dado a recursos obtidos com a geração operacional de caixa de R$ 86,467 bilhões, por captações e recebimentos pela venda de ativos de R$ 9,907 bilhões.

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de caixa e equivalentes de caixa atingiu R$ 74,494 bilhões e as disponibilidades ajustadas totalizaram R$ 80,731 bilhões, com impacto positivo da aplicação em títulos do tesouro britânico em dezembro e com efeito da variação do câmbio sobre as aplicações no exterior.

No quarto trimestre de 2017, o fluxo de caixa livre foi positivo pelo 11º trimestre consecutivo, atingindo R$ 6,608 bilhões. De acordo com a petroleira, apesar das maiores margens nas vendas dos derivados e das exportações, a geração operacional de caixa foi afetada pelo acréscimo dos depósitos judiciais, resultando em uma redução de 19%. Além disso, houve aumento dos investimentos em 40% em função do pagamento de bônus de assinatura relativo às três últimas Rodadas de Licitação da ANP.

Os resultados do quarto trimestre foram afetados pela provisão para o acordo da ação coletiva firmado com investidores nos Estados Unidos no valor de R$ 11,198 bilhões. Além disso, a companhia aderiu ao programa de regularização de débitos federais para finalizar discussões administrativas e judiciais relativas a impostos. A adesão totalizou R$ 10,433 bilhões.

Esses acordos provocaram aumento das despesas operacionais, refletindo na queda de 32% do Ebitda ajustado, que totalizou R$ 12,986 bilhões no trimestre.

A Petrobras informou que os acordos aliados ao reconhecimento de impairment, no valor de R$ 3,511 bilhões, foram determinantes para o prejuízo de R$ 5,477 bilhões nos últimos três meses de 2017.

Ainda de acordo com a petroleira, o resultado do trimestre apresentou melhora nas margens das exportações e das vendas no mercado interno, fruto da valorização da cotação do Brent e da política de preços, contribuindo para o crescimento de 19% no lucro bruto, que atingiu R$ 25,203 bilhões, apesar do menor volume de vendas.