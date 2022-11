Petrobras recebe R$10,3 bi da CNOOC referente à venda de participação em Búzios

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 19:03 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras recebeu nesta quinta-feira 10,3 bilhões de reais, ou 1,9 bilhão de dólares, da chinesa CNOOC, referente à cessão de 5% de sua participação no contrato de partilha de produção do volume excedente da cessão onerosa, para o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a empresa em fato relevante.

Após a efetividade da transação, a Petrobras passará a deter 85% de participação no contrato de partilha de produção do excedente da cessão onerosa do campo de Búzios, enquanto a CNOOC Petroleum Brasil (CPBL) deterá 10% e a CNODC Brasil Petróleo e Gás Ltda (CNODC), 5%.

Já as participações na jazida compartilhada de Búzios, incluindo as parcelas do contrato de cessão onerosa e do contrato de concessão BS-500 (100% Petrobras), serão de 88,99% da Petrobras, 7,34% da CPBL e 3,67% da CNODC.

(Por Marta Nogueira)

