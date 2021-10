Petrobras recebe proposta de mais de US$ 1,5 bi por ativos de Polo Bahia Terra

A Petrobras informou nesta quinta-feira que recebeu ofertas vinculantes de potenciais interessados na aquisição dos campos de produção terrestres localizados na Bacia do Recôncavo e Tucano, no Estado da Bahia, denominados conjuntamente de Polo Bahia Terra. O consórcio formado pela Aguila Energia e Participações Ltda e pela Infra Construtora e Serviços Ltda apresentou a melhor proposta, em valor superior a US$ 1,5 bilhão, tendo a diretoria Executiva da companhia aprovado o início da fase de negociação.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal esclarece que a celebração da transação dependerá do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias. “A Petrobras reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes do projeto serão divulgadas tempestivamente”, diz.

