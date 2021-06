Petrobras recebe mais R$271 mi de acordo de leniência no âmbito da Lava Jato

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou que recebeu nesta sexta-feira a última parcela, no valor de 271,1 milhões de reais, do acordo de leniência celebrado pela Technip Brasil e Flexibras, companhias do Grupo Technip, no âmbito da operação Lava Jato.

A petroleira já havia recebido as duas primeiras parcelas do acordo, em julho de 2019 e em junho de 2020, que somaram 578,3 milhões de reais.

Com esses valores, a Petrobras superou 6 bilhões de reais em recursos recuperados por meio de acordos de colaboração, leniência e repatriações.

“Esses ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato”, disse a Petrobras, reafirmando compromisso de adotar as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados.

A Petrobras atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 21 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 79 ações penais relacionadas a atos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato.

