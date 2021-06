Petrobras realizará parada programada na Plataforma de Mexilhão e Rota 1

A Petrobras informa que dará início em 15 de agosto a uma parada programada de 30 dias para manutenção da plataforma de Mexilhão e do gasoduto Rota 1, que escoa o gás natural produzido em Mexilhão e em outras plataformas do pré-sal e pós-sal da Bacia de Santos. Em comunicado ao mercado, a petroleira explica que a intervenção já estava planejada há vários meses, considerando sua complexidade e a necessidade de contratação de bens e serviços e coordenação da disponibilidade dos recursos necessários.

Segundo a empresa, a parada programada foi comunicada à Agência Nacional do Petróleo (ANP) em outubro do ano passado e não pode ser adiada, pois visa à segurança operacional e ao cumprimento de prazos normativos. A parada possibilitará a manutenção preventiva e a realização de melhorias nas instalações.

Como medida adicional, a Petrobras irá conciliar a manutenção às paradas programadas de usinas termelétricas próprias e de terceiros, reduzindo assim a demanda por gás natural dessas térmicas no período da parada e aumentando sua disponibilidade de geração no restante do período seco.

O cronograma de paradas das termelétricas foi articulado antecipadamente com Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), buscando o mínimo impacto possível ao setor. A redução no fornecimento de energia elétrica gerada por térmicas, conforme o comunicado, será de aproximadamente 3 mil megawatts durante o período da parada, ante uma capacidade total de geração térmica a gás natural no País de cerca de 15 mil megawatts e uma capacidade instalada total de geração, em torno de 170 mil megawatts.

