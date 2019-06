Petrobras realizará nova rodada de ofertas para venda dos polos Enchova e Pampo

A Petrobras vai realizar uma nova rodada de ofertas para definir a venda dos polos de Enchova e Pampo, localizados na Bacia de Campos. Segundo a estatal, o objetivo é esclarecer algumas regras do processo, “assegurando a isonomia, transparência e competitividade do processo de desinvestimento”.

No último dia 13, a Petrobras informou ao mercado que recebeu propostas finais para os polos. Os ativos já haviam sido postos à venda no ano passado, quando despertou o interesse da petroleira Ouro Preto, apoiada pela gigante de private equity EIG Global Energy Partners. O negócio não foi para frente depois que as empresas reduziram a oferta, diante da queda do preço do petróleo, em uma segunda etapa da venda.

As novas ofertas recebidas superam US$ 1 bilhão, segundo informou a estatal em um comunicado, montante próximo ao que foi oferecido pela Ouro Preto e EIG em 2018. Desta vez, a candidata principal seria a Trident Energy, com sede em Londres, segundo fontes do setor ouvidas pelo Broadcast.