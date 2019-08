Petrobras realiza leilão para venda de balsas, guindastes e máquinas de tração

A Petrobras anunciou a realização de um leilão eletrônico no dia 17 de setembro, às 10h, para venda de equipamentos que estão sem perspectivas de uso. Segundo comunicado, serão ofertadas balsas oceânicas, guindastes e máquinas de tração.

“A venda está associada à busca incessante por redução de custos e considera a falta de perspectiva do uso destes equipamentos em projetos da companhia”, informou a Petrobras. Podem participar do leilão potenciais compradores do mercado nacional e internacional.

A empresa está passando por uma forte transformação, com amplo programa de desinvestimentos em áreas que não façam parte de sua prioridade, a exploração e produção na região do pré-sal.

O leilão será realizado na modalidade Licitação Modo de Disputa Aberto, do tipo Maior Oferta de Preço por Lote, conforme as determinações da Lei 13.303, de 30/06/2016, informa a estatal. A audiência pública eletrônica será realizada por meio do leilão eletrônico número 19057.