Petrobras: Reajuste do QAV em janeiro foi de 7%, ou R$ 0,25 por litro

A Petrobras informou que o preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) para distribuidoras foi aumentado em 7% – ou R$ 0,25 por litro – em janeiro de 2025 ante dezembro. Esse preço já havia avançado 3% naquele mês.

Os reajustes do combustível de aviação da estatal acontecem todo início de mês, enquanto diesel e gasolina têm mudanças esporádicas.

A alta do QAV Petrobras vem mesmo após reunião entre a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e os presidentes das principais companhias aéreas do País, como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Na pauta estava o preço do combustível, considerado um dos mais altos do mundo e pressionado pela escalada recente do dólar.

Em nota, porém, a Petrobras destacou que já reduziu os seus preços de QAV em 24,4%, o equivalente a R$ 1,24 por litro, no acumulado dos últimos dois anos, desde dezembro de 2022.