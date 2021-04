Petrobras publica edital de licitação para arrendamento do terminal de GNL na Bahia

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras publicou nesta sexta-feira o edital do segundo processo licitatório para arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas.

Na licitação anterior, a Petrobras terminou por desclassificar proposta apresentada pela Golar Power, depois de ter alterado o Grau de Risco de Integridade (GRI) da companhia.

A nova licitação será restrita às empresas pré-qualificadas no âmbito da Convocação de Pré-Qualificação, disse a empresa em nota.

O TR-BA consiste em um píer tipo ilha com todas as facilidades necessárias para atracação e amarração de um navio FSRU (Floating Storage and Regasification Unit).

A transferência de GNL é feita diretamente entre o FSRU e o supridor na configuração “side by side”.

A vazão máxima de regaseificaçãodo TR-BA é de 20 milhões m³/dia. O gasoduto integrante do terminal possui 45 km de extensão e 28 polegadas de diâmetro, interligando o TR-BA a dois pontos de entrega.

O FSRU não faz parte do processo de arrendamento do TR-BA.

(Por Roberto Samora)

