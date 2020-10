Petrobras produz 2,952 milhões de boe/d de petróleo, gás e LGN no trimestre

A Petrobras produziu 2,952 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) de petróleo, gás natural e líquido de gás natural (LGN) no terceiro trimestre deste ano. Esse volume representa uma alta de 5,4% ante o trimestre anterior e de 2,6% ante igual período do ano anterior.

O volume total comercializado foi de 2,632 milhões de boe/d, alta de 6,4% ante o trimestre imediatamente anterior e de 1,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019.

No Brasil, foram produzidos 2,904 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo, gás natural e LGN, alta de 5,3% frente ao segundo trimestre e de 3,9% comparado ao terceiro trimestre do ano anterior. A produção de petróleo foi de 2,364 milhões de bpd, alta de 5,3% e 4,4%, na mesma base de comparação.

Já a de gás natural foi de 540 mil boe/d, alta de 5,5% em relação ao trimestre anterior e de 1,9% comparado a igual trimestre do ano passado.

A produção no pré-sal foi de 1,651 milhão de bpd de petróleo e LGN, alta de 8,1% ante o primeiro trimestre e de 20,8% ante o terceiro trimestre de 2020.

Derivados

A Petrobras produziu 1,935 milhão de barris por dia de derivados de petróleo no terceiro trimestre deste ano, um avanço de 17,8% ante o trimestre anterior e de 6,6% frente a igual período do ano passado. As vendas de derivados foram de 1,761 milhão de bpd, alta de 17,6% ante o trimestre imediatamente anterior e queda de 2,4% comparado ao terceiro trimestre do ano passado.

O fator de utilização do parque de refino (FUT) foi de 83%, ante 70% registrados no trimestre anterior e 80% no terceiro trimestre do ano passado.

Em relatório de produção e venda relativo ao período de julho a setembro, a empresa ainda informou que da carga total processada, de 1,851 milhão de bpd, 96% foram de petróleo nacional, o que representa um acréscimo de 2 pontos porcentuais em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 6 pontos porcentuais em relação a igual período de 2019.

