Petrobras: produção de petróleo no pré-sal caiu 1% para 1,52 milhão de barris/dia

A produção de petróleo na região do pré-sal caiu 1% no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro, refletindo impactos da pandemia de covid-19, principalmente em maio, com a interrupção da produção na área de Tupi (ex-Lula) para desinfecção da plataforma Cidade de Angra dos Reis, de 5 a 17 de maio.

A produção do pré-sal no segundo trimestre foi de 1,527 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), ante 1,543 bilhão de boe/d. Também a produção da plataforma Cidade de Mangaratiba foi afetada pela parada para desinfecção de covid-19 de 30 de abril a 10 de maio, informou a estatal à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outro motivo da redução, segundo a empresa, foram problemas operacionais cuja manutenção demorou mais do que o esperado nas plataformas P-67 e P-74, também no pré-sal. “Esse eventos foram parcialmente compensados pela menor realização de paradas programadas no 2º trimestre em relação ao 1º trimestre”, informou a Petrobras no fato relevante.

