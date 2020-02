Petrobras: produção de gasolina foi de 394 mil bpd em 2019

O volume de produção de gasolina pela Petrobras se manteve estável de 2018 para 2019. “Houve queda das vendas em função das maiores participações de mercado dos importadores e do etanol hidratado. Essa queda foi compensada pelo aumento da exportação em 34 mil bpd”, informou a empresa em comunicado ao mercado.

A produção do combustível no ano foi de 394 mil bpd, alta de 0,3% frente ao ano anterior. No quarto trimestre, foi de 380 mil bpd, alta de 0,3% ante igual período do ano anterior e queda de 8,7% frente ao terceiro trimestre.

Já a venda de gasolina no mercado interno, de 378 mil bpd no ano, caiu 6% ante 2018. No quarto trimestre, foi de 383 mil bpd, queda de 5,5% comparado a igual período de 2018 e alta de 1,7% ante o trimestre imediatamente anterior.

A Petrobras atribuiu a queda da produção na passagem do terceiro para o quarto trimestre a paradas para manutenção nas refinarias Regap, Revap, Rlam, Repar e RPBC.

A empresa informou ainda que a produção de nafta ficou em 78 mil bpd em 2019 e 85% no quarto trimestre. No ano, a produção subiu 16,4% frente a 2018. No entanto, a venda no mercado interno, de 82 mil bpd, caiu 15,2%, por conta de queda da demanda pela Braskem.