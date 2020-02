Petrobras: Produção de diesel caiu 2,4% no ano, fechando em 698 mil bpd

A produção de diesel pela Petrobras em 2019, de 698 mil bpd, caiu 2,4% comparado ao ano anterior. A do quarto trimestre, de 683 mil bpd, representou queda de 7,2% ante igual período de 2018 e de 3,8% frente ao terceiro trimestre.

A venda no ano, de 725 mil bpd, foi 0,8% inferior à de 2018. No quarto trimestre, com volume de 697 mil bpd, a venda caiu 10,8% comparado a igual período do ano passado e 9,5% frente ao terceiro trimestre.

“A produção de diesel caiu devido ao uso de algumas de suas correntes para formulação do bunker 0,5% de acordo com as especificação do IMO 2020 e a menor disponibilidade do parque de refino”, informou a empresa, acrescentando que as vendas em 2019 caíram em função do aumento da participação do diesel importado.