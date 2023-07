Petrobras: produção de derivados sobe 2,1% no 2º trimestre, para 1,808 mi bpd

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 19:25 Compartilhe

A produção de derivados da Petrobras subiu 2,1% no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período no ano anterior, para 1,808 milhão de barris por dia. Com relação aos três primeiros meses deste ano, houve salto de 9,4% na produção total de derivados da Petrobras.

Em relatório, a companhia informou que esse aumento foi suportado por uma maior disponibilidade das refinarias, após a realização de importantes paradas programadas ocorridas no primeiro trimestre (REVAP, REFAP e RPBC), além do fator de utilização total do parque de refino (FUT) de 93% no período, ante 85% no primeiro trimestre do ano.

A produção de diesel avançou 1,4%%, para 721 mil barris por dia, enquanto a produção de gasolina aumentou 4%, para 399 mil barris por dia.

