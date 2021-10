Petrobras: produção comercial de óleo e gás no trimestre é de 2,5 mi de BOE/d

A produção comercial de petróleo e gás natural da Petrobras fechou em 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) no terceiro trimestre deste ano. Esse volume representa um decréscimo de 5% em comparação a igual período do ano passado. Ao todo (incluindo a parcela que não é comercializada), a produção foi de 2,83 milhões de boe/d.

Apenas no Brasil, a Petrobras extraiu 2,79 milhões de boe/d de petróleo e gás, uma retração de 3,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A produção brasileira de petróleo foi de 2,269 milhões de barris por dia (bpd), o que representou uma queda de 4% ante o terceiro trimestre de 2020. A produção interna de gás natural foi de 520 mil boe/d (queda de 3,7%). No pré-sal, foram extraídos 1,67 milhão de bpd.

Em seu relatório trimestral, a Petrobras informou ainda a fabricação de 1,93 milhão de bpd de derivados. O fator de utilização da capacidade das refinarias ficou em 85%.

Saiba mais