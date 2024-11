Petrobras: preço médio do QAV terá aumento de 2% ou R$ 0,07 por litro a partir desta sexta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 12:59 Para compartilhar:

A Petrobras informou que, a partir desta sexta-feira, dia 1º, vai reajustar em 2% ou R$ 0,07 o preço médio do Querosene de Aviação (QAV) vendido a distribuidoras. Isso corresponde a um acréscimo aproximado de R$ 0,07 por litro vendido do combustível.

Apesar disso, no ano de 2024, ainda há uma redução acumulada de 14,7%, o que representa decréscimo de R$ 0,60 por litro em relação ao preço que era praticado em dezembro de 2023. Comparando com dezembro de 2022, informou a estatal, a redução acumulada é de 31,4% ou R$ 1,60 por litro.

Essa diminuição é resultado de seis reduções de preço e cinco aumentos no ano, sempre anunciados no primeiro dia do mês, como de praxe para este tipo de combustível. Outros produtos, como diesel e gasolina, são reajustados de forma esporádica, sem periodicidade.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Essas distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.