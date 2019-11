Petrobras: preço do GLP residencial sobe 4% e do comercial avança 0,6%

A Petrobras informa que o preço do GLP residencial e empresarial será elevado na segunda-feira (25). De acordo com nota da estatal, o GLP P-13, para botijão de até 13 quilos, o gás de cozinha, o aumento médio nas distribuidoras será 4,0%. Já a alta média do preço do GLP industrial/comercial será de 0,6%. Desta forma, explica, os preços para ambos segmentos serão igualados.

Trata-se do segundo aumento consecutivo em um mês. No dia 21 de outubro, o aumento anunciado do preço do GLP residencial ficara entre 4,8% e 5,3%, enquanto a elevação no valor do GLP empresarial fora de 2,9% a 3,2%. O gás de cozinha tem alta acumulada de quase 5% este ano.