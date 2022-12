Petrobras/Plano Estratégico 2023-2027: Capex sobe para US$ 78 bi, 15% maior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2022 - 22:01 Compartilhe

A Petrobras divulgou nesta quarta-feira, 30, seu Plano Estratégico para o período 2023-2027, que projeta investimentos de US$ 78 bilhões, alta de 15% em relação ao plano anterior (2022-2026), de US$ 68 bilhões.

A estatal manteve foco na área de Exploração e Produção (E&P), que ficará com 82% do total a ser investido. O pré-sal continua como o grande foco, representando 67% do total dos recursos de E&P.

A frente de exploração de petróleo e gás vai receber US$ 6 bilhões nos próximos cinco anos, sendo a metade disso, US$ 3 bilhões para a Margem Equatorial, nova fronteira que a companhia planeja explorar ainda a partir de 2022. Para isso, a empresa aguarda licenciamento ambiental do Ibama.

O investimento na área de refino e gás natural entre 2023 e 2027 totaliza US$ 9,2 bilhões. Metade do montante, informou a companhia, deve ser destinado à expansão e aumento de eficiência.

A estatal informou também o valor das despesas com afretamento e aquisição de plataformas. No total, serão investidos US$ 20 bilhões nessa frente nos próximos cinco anos. O recurso é contabilizado como dívida por regras contábeis, mas, na prática, não deixa de funcionar como investimento em serviços.

Já os desinvestimentos foram estimados entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões no quinquênio, abaixo da última estimativa, que mirava algo entre US$ 15 bilhões e US$ 20 bilhões.

