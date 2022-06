Petrobras nega reserva de R$ 200 bilhões para distribuição de lucros

A Petrobras informou em seu site que não é verdade que a empresa tenha uma reserva de R$ 200 bilhões para distribuição de lucros, como teria sido veiculado por uma reportagem no dia 16 de junho. Segundo a companhia, o valor de R$ 208,6 bilhões citado no Formulário de Informações Trimestrais no primeiro trimestre de 2022 como “Reserva de Lucros” inclui várias indicações como reserva legal e reserva de incentivos fiscais, utilizadas para compensar prejuízos fiscais ou aumento do capital social, quando necessário.

Na noite da segunda-feira, 20, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou a apoiadores que a companhia tem meta de atingir R$ 200 bilhões para distribuir aos acionistas. “Eles têm em reservado documentos para atingir meta de R$ 200 bilhões no corrente ano para os acionistas. Não vou entrar em mais detalhes”, declarou o chefe do Executivo.





A nota da Petrobras, no entanto, não cita Bolsonaro.

Questionada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não se pronunciou até agora sobre a declaração do presidente.