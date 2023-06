Petrobras não pode distribuir dividendos ‘como se fosse o Papai Noel’, diz Rui Costa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 16:32 Compartilhe

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a orientação do governo para a Petrobras mudou de forma a evitar a distribuição de recursos “como se fosse o Papai Noel”. A ordem agora, disse o ministro, é reinvestir.

“Nenhuma empresa privada do mundo, de setor nenhum, distribui um montante desse de dividendos. As empresas, em geral, boa parte do resultado é reinvestido para que a empresa continue referência no setor que atua”, declarou em almoço organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE). “Forma de distribuição de dividendos é um desserviço à Petrobras, à nação.”

E disse o ministro: “A orientação mudou. A Petrobras vai investir para gerar empregos, se fortalecer e continuar sendo empresa de energia.”

Distribuição de energia

O ministro da Casa Civil ainda defendeu mudanças no sistema de cobrança de distribuição de energia no País. De acordo com o auxiliar do presidente Lula, o crescimento do mercado livre de energia deixou pessoas pobres que, por exemplo, não têm placas solares em casa arcarem sozinhas com o custo da distribuição incidente nas contas de energia.

“Há desequilíbrio no preço da tarifa de energia no País”, asseverou o ministro.

Segundo ele, os usuários do sistema regulado de energia pagam sete vezes mais do que os do mercado livre pela eletricidade.

Rui Costa garantiu que o governo só pensa em utilizar o gás natural para subsidiar a produção no País, e não para a geração de energia. “O gás natural é importante para suprir energia em momentos de crises agudas”, ponderou. Para o ministro, o ideal seria usar o gás natural para a produção de fertilizantes para o agronegócio. A oferta desses insumos foi prejudicada pela guerra entre Ucrânia e Rússia, grande produtor de fertilizantes.

“A transição energética não é teletransporte”, disparou Rui Costa.

O ministro afirmou que o governo não pode abrir mão de recursos do modelo energético atual neste momento de transição.

