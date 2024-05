Petrobras mostra otimismo com produção, em linha com planejamento da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 15:17 Para compartilhar:

O diretor de Produção e Exploração da Petrobras, Joelson Mendes, reiterou nesta terça-feira, 14, que o nível de produção da companhia em 2024 e 2025 vai permanecer estável em relação ao verificado em 2023. Mendes já deu declarações de que a produção só deve voltar a crescer a partir de 2026, seguindo em alta sólida até o fim da década.

Ele disse que, apesar da queda momentânea do primeiro trimestre, ligada a paradas de manutenção, a direção da Petrobras segue “otimista” e que a produção de óleo bruto está em linha com o planejamento da empresa no Plano Estratégico até 2028.

Mendes acrescentou que a greve no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem impactado a produção da estatal em cerca de 2% devido ao atraso em autorizações.