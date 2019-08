Petrobras: Modec detecta mais óleo no mar; há embarcações para recolhimento

A Modec, que opera o FPSO Cidade do Rio de Janeiro, que apresenta vazamento na Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro, informou à Petrobras que após novo sobrevoo realizado nesta segunda-feira, 26, foi identificada presença de óleo no mar, em volume de 6,6 metros cúbicos, superior ao anterior. Até então, o vazamento, detectado após trincas no casco no navio na sexta-feira, 23, era de 1,2 metro cúbico de óleo residual, o qual foi recolhido, segundo o comunicado na noite de segunda.

De acordo com a Petrobras, sete embarcações para recolhimento e dispersão já estão atuando no local, além de quatro embarcações de apoio e um helicóptero, para sobrevoo. “A Modec também informou que foi constatado o aumento na extensão das trincas, desde o início da ocorrência, mas o navio continua em posicionamento estável e em condições seguras, sob monitoramento permanente da Modec e da Petrobras”, conforme a nota.

O FPSO Cidade do Rio de Janeiro, operado pela Modec, está fora de operação desde o ano passado, mas ainda em processo de saída do campo de Espadarte, a 130 quilômetros da costa. Como noticiado nesta segunda pela manhã, as 54 pessoas que estavam embarcadas foram retiradas desde a sexta-feira.