Petrobras: Magda discute com ministro indiano colaboração entre empresas

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se reuniu com o ministro de Petróleo e Gás Natural da Índia, Hardeep Singh Puri, e sua comitiva, na quinta-feira, 19, na sede da estatal. Ao Estadão/Broadcast, a Petrobras informou que as partes conversaram sobre possibilidades de cooperação entre a estatal brasileira e empresas indianas na área de energia, mas que nenhuma decisão foi tomada.

Na sexta-feira, 20, como já mostrado pelo Estadão/Broadcast, o ministro indiano escreveu em suas redes sociais que, além da colaboração entre os dois países em exploração e produção de óleo e gás, foi discutida a possibilidade de elevar as importações de petróleo bruto originados da estatal brasileira.

Atualmente, a maior parte do petróleo brasileiro vai para a China e Europa, regiões que receberam respectivamente 50% e 30% do óleo bruto exportado pela estatal no segundo trimestre deste ano. As exportações à Índia não são discriminadas, com o país integrando um bloco chamado “Ásia (Ex China)”, que recebeu por 9% das exportações da Petrobras no período. Um aumento da participação da Índia nessas compras levaria, possivelmente, ao deslocamento de cargas que vão para outras regiões do mundo hoje. A Petrobras exportou 651 mil barris de petróleo por dia nos três meses de abril a junho de 2024.

“Discutimos os passos para aumentar ainda mais as compras de petróleo bruto entre a Petrobras e empresas de energia indianas, além de oportunidades de colaboração na Índia e no Brasil, especialmente em projetos de exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas”, afirmou Puri no Threads, rede social da Meta.

Ele ainda citou o pioneirismo brasileiro em biocombustíveis e escreveu que os dois países vão trabalhar para desenvolver combustíveis sustentáveis para a aviação (SAF).