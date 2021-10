Petrobras lança 5º edital para contratação de startups já dentro de novo marco

A Petrobras lança nesta quinta-feira, 28, o quinto edital deste ano do programa Petrobras Conexões, para contratação de soluções inovadoras de startups, com 12 desafios na área de óleo de gás, corporativa e de segurança, já levando em conta o novo marco legal do setor, informou a estatal. Ao todo serão investidos R$ 12,9 milhões, e cada selecionado poderá receber até R$ 1,6 milhão.

“É o maior valor de investimento por proposta já utilizado pela companhia, alcançando o limite estabelecido pelo novo marco”, disse a companhia.

O foco é acelerar a implantação de inovações tecnológicas com alto potencial de geração de valor para o setor de óleo, gás e energia. De acordo com a Petrobras, nesta edição a busca é por soluções inovadoras de startups e demais empresas, já validadas ou em estágio avançado de desenvolvimento e que permitam serem testadas durante o contrato.

Após a homologação do resultado do edital e a determinação de quais soluções melhor atendem seus desafios, a Petrobras poderá celebrar um Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com as proponentes selecionadas, com vigência de 12 meses, prorrogável por até mais 12 meses.

“O novo marco legal amplia nossos canais de investimento e permite o crescimento do número de startups habilitadas a formar parceria com a Petrobras”, explicou em nota.

Para a Petrobras, o novo marco vai contribuir para acelerar a transformação digital em curso na companhia, simplificando o processo para aquisição de produto ou tecnologia. A partir da nova regulação, é possível contratar, com celeridade, soluções inovadoras já validadas ou em desenvolvimento, e até mesmo executar dois ou mais CPSIs simultâneos, testando e avaliando soluções em paralelo. O novo marco legal entrou em vigor em agosto deste ano.

