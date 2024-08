Petrobras investirá R$ 870 mi para reativar fábrica de fertilizantes Araucária, no Paraná

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 11:25 Para compartilhar:

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 15, que investirá R$ 870 milhões para reativar a fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), localizada no Paraná. A unidade, que está inativa desde 2020, teve sua reabertura aprovada em junho de 2024, com previsão de início de produção no segundo semestre de 2025.

A decisão de retomar as operações baseou-se em estudos de viabilidade técnica e econômica, alinhando-se às diretrizes estratégicas da empresa, que incluem o investimento em fertilizantes como parte do Plano Estratégico 2024-2028.

Atualmente, a fábrica está em fase de contratação de serviços e aquisição de materiais, com um conteúdo local previsto superior a 85%.

Os ex-funcionários da unidade já retornaram ao trabalho, seguindo um acordo com o Ministério Público do Trabalho.

A Ansa tem capacidade de produzir 720 mil toneladas por ano de ureia, 475 mil toneladas/ano de amônia e 450 mil m³/ano de ARLA 32.

Repar

Além disso, a Petrobras planeja investir R$ 3,2 bilhões na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), também como parte do Plano Estratégico.

Esse investimento será destinado a manutenções e novos projetos, incluindo a implantação de uma unidade de hidrotratamento de médios para aumentar a produção de diesel S10 e projetos para melhorar a eficiência energética e a produção de derivados.

A Repar é uma das companhias pioneiras na produção do Diesel R, um combustível sustentável que reduz significativamente as emissões de gases.