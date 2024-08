Petrobras investirá R$ 500 milhões na compra de cinco supercomputadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 12:20 Para compartilhar:

A Petrobras fará aquisição de cinco novos supercomputadores, por R$ 500 milhões. Uma das máquinas, com capacidade de processamento equivalente a cerca de 10 milhões de celulares e 200 mil notebooks, custará R$ 435 milhões.

As máquinas foram comprados da Lenovo, empresa vencedora da licitação, e começarão a ser montadas este ano e entrarão em operação em 2025, segundo a estatal.

Para a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, a aquisição dos supercomputadores tem importância estratégica para a empresa, pois mantém a Petrobras na “vanguarda tecnológica” do setor de óleo e gás, em relação ao imageamento sísmico em subsuperfície.

“Com essa atualização, poderemos expandir a realização de projetos de processamento sísmico com tecnologias em estado-da-arte”, diz a diretora.

O novo High Performance Computer (HPCs) será usado para processar dados sísmicos brutos e transformá-los em imagens detalhadas do subsolo.

Segundo Sylvia, a renovação e ampliação da capacidade de processamento de dados geofísicos e geológicos trará resultados mais rápidos e precisos para os desafios de operação em águas ultra profundas e novas áreas exploratórias, como o pré-sal e a Margem Equatorial.

Já a diretora de Assuntos Corporativos, Clarice Coppetti, afirma que com imagens mais detalhadas da subsuperfície será possível identificar com precisão áreas potenciais, reduzir risco exploratório, refinar a simulação do comportamento dos reservatórios, possibilitando uma produção mais eficiente.

“Manter-se entre as maiores capacidades computacionais da indústria permite à Petrobras competir globalmente, atrair parcerias e oportunidades de negócios”, diz Coppetti.