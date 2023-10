Petrobras investe R$ 279 milhões em parada programada de manutenção na Reduc

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 10:41 Compartilhe

A Petrobras iniciou na segunda-feira, 2, parada de manutenção em seis unidades de produção de lubrificantes (Trem 1) da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro. A companhia está investindo R$ 279 milhões, previstos no Plano Estratégico 2023-27, com o objetivo de preservar a integridade dos equipamentos e a segurança, restabelecer as capacidades operacionais e aumentar a eficiência no processo produtivo, melhorando o desempenho global da refinaria, informou a estatal.

“A Petrobras investe hoje no refino para aperfeiçoar a eficiência e a capacidade operacional dos ativos, pensando também no amanhã. A modernização dos equipamentos é condição para o desempenho global das refinarias”, disse em nota o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

Com duração de, aproximadamente, dois meses, serão realizados serviços de manutenção, inspeção e substituição de peças e equipamentos em unidades de produção de lubrificantes, atendendo a todos os requisitos em relação à segurança das pessoas envolvidas e ao meio ambiente. Ao todo, serão 2.300 postos de trabalho temporário das empresas especializadas que atuarão nas frentes de trabalho.

A Reduc tem capacidade para processar, diariamente, 38 milhões de litros de petróleo e é responsável por cerca de 80% da produção nacional de lubrificantes. A parada programada de manutenção não afetará o abastecimento desses produtos ao mercado, de acordo com a estatal.

“Além de contarmos com um segundo bloco de produção de lubrificantes, que continuará operando durante a manutenção no Trem 1, nosso planejamento sempre prevê a formação de estoques prévios às paradas e, durante a sua realização, atuamos de forma integrada com as áreas comercial e de logística para garantir o atendimento aos nossos clientes”, informou o gerente geral da refinaria, Luís Cláudio Michel.

