Petrobras inicia teste de envio de querosene de aviação por duto até Brasília

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras iniciou no fim de março um teste de comercialização de querosene de aviação (QAV) para Brasília através do oleoduto São Paulo-Brasília (OSBRA), informou a empresa nesta segunda-feira.

A nova operação representa uma alternativa no fornecimento de QAV para a capital do país, diminuindo a dependência do modal rodoviário, segundo a Petrobras.

“A operação de bombeio de QAV pelo OSBRA está em fase de testes e tem apresentado resultados positivos tanto quanto à qualidade do produto como quanto às condições de operação”, disse a petroleira em comunicado.

A expectativa da empresa é que a fase de teste seja concluída até o terceiro trimestre deste ano, quando começará a comercialização regular do QAV para o aeroporto de Brasília, que geralmente recebe o produto das refinarias de Betim e Paulínia por rodovia.

(Por Laís Morais)

