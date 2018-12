Petrobras inicia nova etapa de testes no campo de Mero, na área do pré-sal

A Petrobras iniciou na quinta-feira (13) a segunda etapa de testes de produção do campo de Mero, dentro do bloco de Libra, na área do pré-sal da Bacia de Santos. Nessa fase, será realizado o primeiro Sistema de Produção Antecipada (SPA) do campo. “O objetivo é coletar dados sobre o reservatório e aumentar o conhecimento do campo, de forma a viabilizar as etapas posteriores do projeto”, diz a Petrobras em comunicado distribuído à imprensa há pouco.

“Libra é um dos maiores polos de produção offshore da indústria mundial e terá papel crucial para o aumento da nossa curva de produção. Com o avanço da etapa de desenvolvimento da área, nosso Plano de Negócios e Gestão prevê a entrada de quatro sistemas definitivos em Libra nos próximos cinco anos. Não há dúvida que temos uma perspectiva promissora pela frente”, disse a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes. Cada sistema definitivo terá capacidade para produzir até 180 mil barris por dia (bpd), informa a estatal.

Esta etapa substitui a primeira, concluída em outubro, e consiste na substituição do poço injetor de gás por outro localizado mais próximo do local produtor. Durante a primeira etapa, chamada de Teste de Longa Duração (TLD), o poço atingiu vazão recorde de 58 mil barris de óleo equivalente por dia (boed). A exploração desse campo é feita por um consórcio que tem 40% de participação da Petrobras, 20% da Shell, 20% da Total, 10% da CNPC e 10% da CNOOC Limited, estas duas últimas chinesas.