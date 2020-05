Petrobras inicia fase vinculante em processo de venda de eólicas potiguares

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 4, que deu início à fase vinculante para a venda das suas usinas geradoras de energia eólica Mangue Seco 1 e Mangue Seco 2. Os ativos estão localizados em Guamaré, no Rio Grande do Norte, e fazem parte de um complexo de quatro parques eólicos com capacidade instalada total de 104 megawatts. Cada empresa detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 megawatts.

Os habilitados receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para due diligence e envio das propostas.

De acordo com a petrolífera, a fase não vinculante para a venda conjunta das suas ações nas usinas Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4 está em curso, conforme comunicado divulgado em 13 de março. A expectativa é que a fase vinculante desses ativos tenha início “nas próximas semanas”.

