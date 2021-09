Petrobras inicia fase vinculante da venda de 27,88% da Deten Química em Camaçari

A Petrobras comunicou nesta quinta-feira, 16, que iniciou hoje a fase vinculante para venda da totalidade de sua participação acionária de 27,88% na Deten Química, localizada no polo industrial de Camaçari (BA). A empresa já concluiu a fase não vinculante iniciada em julho.

Segundo a empresa, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A Deten fabrica e comercializa as principais matérias-primas para a produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó. De acordo com a Petrobras, é a única produtora nacional do Linear Alquilbenzeno (LAB), precursor do Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfonato (LABSA), do qual também é fabricante. Produz ainda o Alquilado Pesado (ALP), utilizado em aditivos lubrificantes e óleo têxtil.

A Petrobras reforça que a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor.

