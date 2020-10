Petrobras inicia fase vinculante da sua subsidiária Araucária Nitrogenados (Ansa)

São Paulo, 30 – A Petrobras informou nesta sexta-feira (30) o início da fase vinculante referente à venda da totalidade de suas ações na subsidiária integral Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA). Segundo a estatal, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para realização de “due diligence” e para elaboração e envio das propostas vinculantes.

A ANSA possui uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Araucária, no Estado do Paraná. Com capacidade de produção de 1.975 t/dia de ureia e 1.303t/dia de amônia, a planta encontra-se atualmente hibernada. A retomada da produção da unidade ou sua transformação para outro fim será de responsabilidade do potencial comprador.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal reitera que a operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas.

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017″, lembra a companhia.

